Roma, martedì 28 torna il 'Running style' a Caracalla

di ntl

Roma, 24 mag. (LaPresse) - Torna allo stadio delle terme di Caracalla di Roma il Roma Running Style, l'appuntamento di fitness e corsa a ritmo di musica. L'appuntamento è per martedì 28 maggio dalle 20, con l'inizio del fitness alle 20.20, il riscaldamento alle 20.40 e l'inizio dell'allenamento di running alle 21. Dopo la fatica c'è il terzo tempo per stare ancora insieme: l'allenamento è gratuito e aperto a tutti, l'unica cosa che si chiede di portare, oltre alla voglia di divertirsi in compagnia, è qualcosa da mangiare o da bere per il ristoro finale. L'evento è sponsorizzato e realizzato grazie al supporto della Fondazione Prosolidar che sostiene il Progetto Purosangue Respiro Profondo, l'organizzazione tecnica è di Purosangue Athletics Club & Lbm Sport, in collaborazione con il Comitato Regionale Fidal Lazio. Dj Set: Paco Guastafeste Dj. Durante l'evento saranno raccolte le scarpe da running usate per il progetto Respiro Profondo #shoesharing: saranno destinate alle missioni e scuole in Kenya che Purosangue sostiene con il suo progetto.

