Roma, manifestazione per la chiusura del TMB Salario

Circa mille persone sono scese oggi in via Salaria per manifestare e chiedere la chiusura dell'impianto Tmb (trattamento meccanico biologico) di proprietà dell'Ama. A fianco dei cittadini anche il presidente del Municipio III, Giovanni Caudo: “Gli abitanti chiedono rispetto. Finché in questo impianto potrà entrare qualsiasi rifiuto e in qualsiasi quantità, Roma non sarà mai una città moderna”. Anche Marianna Madia ha chiesto il sostegno delle istituzioni: “Si sono espressi in molti, stiamo aspettando che lo faccia anche la sindaca Raggi”.