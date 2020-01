Roma, maltrattamenti su bimbi asilo: 2 maestre ai domiciliari

di mrc/mad

Roma, 24 gen. (LaPresse) - Maltrattamenti su bambini dell'asilo. Per questo motivo ieri sera i carabinieri della compagnia Roma Cassia hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa, su richiesta della procura di Tivoli, dal gip Aldo Morgni. Da ieri due educatrici di una scuola dell'infanzia di Formello sono agli arresti domiciliari per maltrattamenti ai danni di numerosi alunni. Le insegnanti, come ricostruito dal gip, sono gravemente indiziate di una serie di violenze, fisiche e psicologiche: schiaffi, urla e offese verbali, all'interno delle aule scolastiche, che hanno condizionato la vita dei bambini loro affidati.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata