Roma: lista civica denuncia degrado nella capitale, attivisti puliscono spazi Villa Chigi

(LaPresse) La "Giovane Roma" sarà presente con una lista propria e indipendente sia alle Comunali sia alle Municipali. "Insieme alla raccolta firme per presentare la lista, faremo anche un'altra raccolta per indire un referendum consultivo per aumentare sia i poteri del sindaco di Roma sia dei Municipi." Lo ha dichiarato il Candidato Sindaco Federico Lobuono, a margine dell'iniziativa di pulizia degli spazi di Villa Chigi. Presenti anche un gruppo di ragazzi della Giovane Roma, tra cui Nicolò Baudo ed Elisa Segnini Bocchia di San Lorenzo, che hanno ribadito l'esigenza di riqualificare le zone verdi della capitale in stato di degrado.