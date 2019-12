Roma, la Raggi accende "Spelacchio": grande folla a Piazza Venezia

In migliaia a Piazza Venezia per l’accensione dell’albero di Natale di Roma. A inaugurare quello che è ormai noto come "Spelacchio" la sindaca della Capitale, Virginia Raggi, che ha voluto dare gli auguri di buone feste ai suoi cittadini presentando "un ufficio postale molto particolare": una casetta posizionata sotto l’abete dove i bimbi potranno portare le loro letterine a Babbo Natale. Divertente poi il siparietto tra la sindaca e l’albero, a cui anche quest’anno Pino Insegno ha prestato la voce. Un dialogo surreale che ha strappato più di un sorriso ai tanti cittadini presenti.