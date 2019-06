Roma, investe due ragazzi dopo una lite. Sono gravi

Ha investito quattro ragazzi dopo una lite fuori da un locale nel quartiere Eur a Roma. Due, soccorsi in codice rosso, sono gravi. E' successo verso le 3.30 di notte, in viale di Val Fiorita. Secondo la ricostruzione della polizia di Stato, che indaga sul caso, l'automobilista, italiano di 23 anni, ha premuto l'acceleratore in direzione del gruppetto di giovani 'rivali', centrando la controparte con cui aveva litigato. Il giovane è stato fermato poco dopo in via dell'Oceano indiano e la sua posizione è al vaglio degli investigatori. Sul posto è intervenuta anche la Scientifica per i rilievi di rito.

