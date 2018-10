Roma, incidente metro: procura indaga anche per disastro colposo

di alm/ntl

Roma, 24 ott. (LaPresse) - C'è anche l'ipotesi del disastro colposo tra i reati per i quali indaga la procura di Roma in merito al grave incidente avvenuto ieri alla stazione Repubblica della metropolitana.

Nel fascicolo, aperto ieri e per ora a carico di ignoti, si indaga anche per lesioni colpose. Oltre 20 persone sono rimaste ferite nel cedimento di una scala mobile, alcune in modo grave. Secondo una prima ricostruzione, il cedimento sarebbe avvenuto mentre un gruppo di tifosi russi in viaggio verso lo stadio Olimpico per la partita di Champions tra Cska Mosca e Roma, saltavano sulle scale.

(Segue).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata