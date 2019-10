Roma, incidente in via Casilina: muore 22enne

di ect

Milano, 13 ott. (LaPresse) - Un 22enne è morto in un incidente stradale avvenuto alle 5.20 di mattina in via Casilina 1797 a Roma. Il giovane era a bordo di una Smart quando, per motivi ancora da ricostruire, avrebbe perso il controllo del mezzo. Non sarebbero coinvolti altri veicoli. Sul posto, in zona Borghesiana, sono intervenuti gli agenti del IV gruppo Triburtino della polizia locale di Roma Capitale.

