Roma, maxirogo in deposito rifiuti Ama: il cattivo odore arriva in centro. Raggi: "Serve supporto altre regioni"

Bruciano i rifiuti del deposito Ama in via Salaria. A Roma è allarme: anche a chilometri di distanza è visibile la nube nera ed è percepibile l'acre odore. La procura indaga per capire se l'incendio sia o meno di natura dolosa. Il Campidoglio aveva raccomandato in via precauzionale ai cittadini di chiudere le finestre, laddove si fosse percepito l'odore, di evitare attività all'aria aperta e il consumo di prodotti colti nell'area circostante all'incendio. Il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, però, ha dichiarato che "la Asl ha fatto le sue verifiche e non ci sono emergenze, quindi non ci sarà alcuna ordinanza sanitaria. Inoltre, Arpa Lazio ha monitorato le centraline e il sistema è sotto monitoraggio: non ci sono emergenze. Ci sentiamo di rassicurare, ma continua il monitoraggio".

Le fiamme sono divampate in un capannone di circa duemila metri quadrati e dalle 4.30 della mattina sono presenti sul posto 12 squadre di vigili del fuoco, che cercano di domare le fiamme per poi predisporre il capannone alla bonifica. Si sono recati sul luogo anche i carabinieri, l'assessore ai Rifiuti della Regione Lazio, Massimiliano Valeriani, con i tecnici dell'Arpa Lazio, e l'assessore del Comune di Roma, Pinuccia Montanari. Più tardi si è attivata anche la sindaca Virginia Raggi: "Sto andando a verificare di persona la situazione. Voglio lanciare un appello a tutte le città del Lazio e alle altre Regioni per collaborare in questo momento, soprattutto alla vigilia di Natale, per supportare Ama nel risolvere temporaneamente e nel minor tempo possibile questa situazione". Una richiesta che rinnova anche il ministro dell'Ambiente Sergio Costa: "Faccio appello a tutte le regioni, per aiutare il Lazio. Ora va risolto subito il problema dei rifiuti che devono essere collocati altrove".

Subito erano arrivate le parole su Facebook del presidente del III Municipio, Giovanni Caudo. "L'incendio è particolarmente grave, un fumo denso si propaga nell'aria, al momento la nube si dirige lontana dalle case ma l'odore acre di bruciato si sente nelle diverse aree del municipio. Per precauzione l'asilo a ridosso dell'impianto è chiuso. I vigili del fuoco - spiega - ci hanno avvisato che non ci sono allarmi da nube tossica. Per precauzione comunque invito la cittadinanza del Municipio a tenere le finestre chiuse con particolare attenzione alle scuole che invitiamo anche a non far uscire i ragazzi in cortile. Invito inoltre le persone che hanno difficoltà respiratorie ad evitare di uscire all'aria aperta nelle zone esterne e prossime all'impianto. C'è attiva una cabina di regia con vigili del fuoco, se ci sono nuove segnalazioni di allarmi vi avvertiremo per tempo".

Anche il Presidente Regionale U.Di.Con. Lazio, Martina Donini, aveva rilasciato una nota. "L'incendio avvenuto stamattina all'alba nello stabilimento di trattamento dei rifiuti in via Salaria 907, dimostra quanto i cittadini di Roma nord facessero bene a chiederne la chiusura ormai da tempo. Ci ritroviamo sempre - dice - a parlare di soluzioni che potevano essere prese ma che sono rimaste ai box - conclude Donini - bisogna agire per la tutela dei cittadini e noi lo faremo presentando un esposto in maniera tale da identificare le responsabilità a fronte di quanto successo e ci riserveremo di intentare altre azioni per i consumatori".

Secondo Codacons, sono immensi i disagi alla popolazione: parla di danni per milioni di euro a famiglie e attività commerciali. "Tutti i cittadini residenti nel quartiere Salario e nel quadrante nord-est della città devono essere indennizzati per i danni e i disagi che stanno subendo in queste ore - ha affermato il presidente Carlo Rienzi - Si tratta di migliaia e migliaia di persone costrette a chiudersi in casa e a non poter uscire a causa del fumo acre che ha invaso la zona, e ripercussioni si stanno registrando anche sul fronte delle attività commerciali della zona. Tutto ciò mentre ancora non si conoscono possibili ripercussioni sul fronte della salute pubblica. Il Codacons ha deciso pertanto di scendere in campo offrendo assistenza legale a tutti gli interessati ai fini delle legittime richieste risarcitorie, una volta accertate le responsabilità dell'incendio". A partire dalle prossime ore l'associazione pubblicherà sul proprio sito web il modulo attraverso il quale cittadini e attività commerciali danneggiati dai fatti odierni potranno costituirsi parte offesa nelle indagini che saranno avviate dalla magistratura.

Legambiente Lazio sta inviando la denuncia alla Procura della Repubblica per disastro ambientale e intanto ha lanciato l'appuntamento dell'Ecoforum 2018, che si svolgerà a Roma in Villa Palestro il 18 dicembre, per promuovere le buone pratiche e i comuni ricicloni ma anche ragionare sulla costruzione di un ciclo virtuoso dei rifiuti nel Lazio. "L'aria di Roma oggi è irrespirabile, - ha dichiarato il presidente Roberto Sacchi - un disastro ambientale. La discarica del Salario, come è ormai diventato il tmb da tempo, andava chiusa come chiedono cittadini, comitati e associazioni del territorio. Tante promesse pre-elettorali da tutti, ma nessuno ha mai avviato un cambio di rotta per chiudere un impianto dove si doveva lavorare l'indifferenziato per far uscire rifiuti trattati, e che invece è diventato una vera discarica nel cuore della città; colpa anche di una percentuale di differenziata che a Roma non cresce da tre anni e da nuovi impianti dei quali la capitale continua a non dotarsi. Oggi il fumo e la puzza stanno attanagliando ogni angolo di Roma, quando il vento li avrà spazzati via, rimarranno per il quartiere salario e i suoi cittadini esausti. Bisogna pretendere la costruzione dell'economia circolare e lo faremo nei prossimi giorni con il nostro Ecoforum perché una giornata del genere sia solo un brutto ricordo, ma vogliamo anche che un disastro simile non rimanga impunito e abbiamo perciò inviato una denuncia per disastro ambientale".





