Roma, incendio all'ospedale San Pietro: trasferiti i pazienti, anche 12 bambini

Incendio nella notte all'ospedale San Pietro di Roma, sulla Cassia. Due reparti sono stati interessati dalle fiamme e dalle 4:45 del mattino i vigili del fuoco di Roma sono intervenuti per spegnere il rogo. Oltre 60 pazienti sono stati trasportati in luoghi sicuri, mentre 12 bambini sono stati trasferiti in altri ospedali.

#Roma, dalle 4:45 #3nov i #vigilidelfuoco stanno intervenendo per un incendio covante che sta interessando alcuni locali dell'ospedale San Pietro. A causa del fumo 60 pazienti sono stati spostati in luoghi sicuri, mentre 12 bambini stanno per essere trasferiti in altri nosocomi — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) November 3, 2018

L'assessorato alla Sanità del Lazio ha spiegato che l'incendio è stato causato da un corto circuito nel nucleo centrale che ha messo fuori uso l'intero impianto elettrico e i generatori di emergenza, ma i vigili del fuoco parlano ancora di cause da accertare. Le fiamme, ora domate, si sono sviluppate nei piani interrati e il fumo ha raggiunto rapidamente i piani superiori della struttura, che a scopo precauzionale è stata evacuata. Non risultano persone ferite o intossicate.

Sono stati già liberati sia il pronto soccorso che il reparto di pediatria. Si stanno trasferendo tutti i pazienti ad alta complessità dalla terapia intensiva e sono state allertate tutte le strutture che riceveranno i pazienti con un codice di priorità, per i più piccoli è stato allertato anche il Bambino Gesù. Per i pazienti che sono in condizione di essere dimessi si sta procedendo alle dimissioni

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata