Roma, i giovani tornano alla movida

Gli italiani si sono goduti i loro primi drink del venerdì sera con gli amici sotto stretto controllo della polizia, dopo che le misure di lockdown sono state allentate in tutto il paese. Ai giovani è stato permesso di tornare ad aperitivi e locali notturni nel centro storico di Roma per godersi uno spritz fresco o una birra, anche se avrebbero dovuto indossare maschere e stare a due metri di distanza. Nel quartiere Monti, vicino al Colosseo, c'era una notevole presenza della polizia, con ufficiali che si assicuravano il rispetto del distanziamento e l'uso di mascherine. A Campo de' Fiori in molti, non tutti con indosso le mascherine, sedevano ai tavoli posti a distanza di sicurezza l'uno dall'altro nei bar riaperti.