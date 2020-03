Roma, gli applausi della città per i medici e gli infermieri

Un lungo applauso, dalle finestre di Roma ma anche in altre città d'Italia, per ringraziare tutti coloro che stanno lavorando negli ospedali italiani per far fronte all'emergenza Coronavirus. Alle 12 in tanti si sono affacciati alla finestra di casa per applaudire, in un grande flash mob da Nord a Sud Italia, i lavoratori della sanità