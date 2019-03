Roma, giovedì il 'Running style' per prepararsi alla maratona

di ntl

Roma, 19 mar. (LaPresse) - Tornano gli allenamenti collettivi del 'Roma Running style' in vista della Maratona internazionale di Roma in calendario il prossimo 7 aprile. L'appuntamento è per giovedì 21 a partire dalle 20 allo stadio Nando Martellini, alle terme di Caracalla, con inizio del riscaldamento alle 20.20 e il via alle ripetute alle 20.45. L'allenamento in programma è un 5x3000 metri con 3' minuti di recupero: ad aiutare tutti i runners a tenere il ritmo giusto saranno i pacers della Marathon Truppen, che saranno presenti anche alla maratona. Al termine dell'allenamento un 'terzo tempo' ' di ristoro cui potranno contribuire tutti i partecipanti portando qualcosa da mangiare o da bere. L'evento è organizzato da Purosangue Athletics Club ed Lbm Sport, in collaborazione con il comitato regionale Fidal Lazio, e sponsorizzato e realizzato grazie a Progetto Respiro Profondo promosso da Fondazione Prosolidar. Durante la serata verranno raccolte le scarpe da running usate che saranno destinate al progetto Respiro Profondo.

