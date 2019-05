Roma, fumo su bus elettrico in via del Corso: era tornato in strada da due settimane

Ancora fumo su un bus elettrico della linea 119 che viaggia nel centro storico di Roma. Lo comunica Atac secondo cui il guasto è avvenuto mentre il mezzo transitava in via del Corso e ha fatto azionare l'estintore automatico. Nessun problema per i passeggeri, fa sapere l'azienda, anche se è il secondo caso in meno di una settimana su vetture sottoposte al cosiddetto 'revamping', ovvero manutenzione e sostituzione di alcune parti, a cominciare dalle batterie.

Per ragioni da accertare stamattina intorno alle 7.30 sulla vettura della linea 119 è fuoriuscito del fumo all'interno del mezzo a causa di un probabile malfunzionamento di una batteria ausiliaria di servizio. I passeggeri sono stati fatti scendere e sono stati allertati anche i vigili del fuoco, che sono intervenuti.

Anche il mezzo finito in panne oggi fa parte del lotto di 25 veicoli elettrici per i quali era stato messo a bando, lo scorso anno, il 'revamping': i lavori di manutenzione sono scattati nel dicembre scorso e i primi cinque bus, dei quali faceva parte quello andato a fuoco una settimana fa in via Sistina e quello fuori uso oggi, sono ripartiti a metà maggio.

Sull'incendio della scorsa settimana la procura indaga per incendio colposo e il fascicolo è finito nell'ampia inchiesta partita dopo i tanti roghi dello scorso anno che in più di un'occasione distrussero completamente i mezzi, facendo ipotizzare in alcuni casi agli inquirenti anche il reato di disastro colposo.

I consulenti di piazzale Clodio sono a lavoro da mesi per determinare le cause dei roghi dei bus e, mentre le indagini vanno avanti, con i guasti anche su mezzi elettrici, Roma resta una città nella quale il trasporto pubblico appare ogni giorno più scoraggiante per chi deve utilizzarlo.

