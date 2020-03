Roma, farmaci e cibo scaduti in due case di riposo: 3 denunce

di ect

Milano, 3 mar. (LaPresse) - La guardia di finanza di Roma ha scoperto ai Castelli romani due case di riposo abusive, con farmaci e alimenti scaduti. Tre persone sono state denunciate. Gli ospizi erano ubicate all'interno di dimore signorili. A gestirle due donne (M.E. di 53 anni e D.S. di 67 anni) - con precedenti per fatti analoghi - unitamente alla figlia della seconda, C.F. di 43 anni, tutte denunciate all'autorità giudiziaria per maltrattamenti e violazioni alla normativa sanitaria.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata