Roma, evacuato aeroporto Ciampino per incendio

di alm/npf

Roma, 19 feb. (LaPresse) - L'aeroporto di Ciampino, a Roma, è stato evacuato intorno alle 8.30 per un incendio in un magazzino nei pressi delle partenze internazionali. Secondo quanto si apprende dai soccorritori non ci sarebbero feriti. Lo scalo è stato evacuato per permettere l'intervento dei vigili del fuoco.

Sul posto è al lavoro anche la polizia.

