Roma, esplosione in villetta a Frascati: due morti e un ferito

di ect

Roma, 23 mar. (LaPresse) - E' di due morti e un ferito il bilancio delle vittime di un'esplosione avvenuta alle 21.15 in una villetta a Frascati (Roma), in via Macchia dello Sterparo. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, le vittime sarebbero padre e figlio, residenti nell'abitazione.

