Roma, esplosione e incendio in villetta a Frascati

di ect

Roma, 23 mar. (LaPresse) - Un'esplosione si è verificata intorno alle 21.15 in una villetta al civico 108 di via Macchia dello Sterparo a Frascati, in provincia di Roma. Secondo la prima ricostruzione, si temono due vittime. I vigili del fuoco stanno scavando per cercare i corpi.

