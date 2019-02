Roma, Enac: scalo Ciampino verso riapertura dopo incendio

Roma, 19 feb. (LaPresse) - L'Enac rende noto che a causa di un principio di incendio l'Aeroporto di Roma Ciampino questa mattina è stato temporaneamente chiuso al traffico aereo.

L'operatività è ora in corso di ripresa sia per quanto riguarda i voli di aviazione generale, sia per alcuni di aviazione commerciale.

L'Enac invita i passeggeri con voli in programma su Ciampino a contattare le compagnie aeree di riferimento è la società di gestione Aeroporti di Roma per verificare l'operatività dei propri voli.

