Roma, elemosiniere Papa riattacca la luce in uno stabile occupato

È tornata la luce a Spin Time Labs, nel palazzo occupato di via di Santa Croce in Gerusalemme 55. Come racconta l'associazione a ripristinare la corrente elettrica è stato direttamente l'elemosiniere del Papa, il cardinale Konrad Krajewski. L'immobile era al buio e senza acqua calda da una settimana. "Lo spirito di umanità ha prevalso,certo ci siamo stupiti quando abbiamo realizzato ieri sera che era arrivata una figura simile. SI è fatto carico di metterci la faccia", spiega a LaPresse Andrea Alzetta, attivista di Spin Time Labs.

