Roma, due corpi carbonizzati trovati in un'auto a Torvaianica

Venerdì mattina in via di San Pancrazio a Torvaianica, sul litorale romano, sono stati trovati due corpi carbonizzati in un'auto. Vigili del fuoco e carabinieri si trovano sul posto, in arrivo anche il nucleo investigativo per i rilievi. I cadaveri non sono stati ancora identificati.

Intorno alle 10 è arrivata ai vigili del fuoco una segnalazione di auto in fiamme. Spento il rogo i pompieri hanno rinvenuto nell'abitacolo i due corpi, che a un primo esame visivo non era possibile identificare.

