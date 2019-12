Roma, due 16enni travolte e uccise a Ponte Milvio

Si chiamavano Gaia e Camilla le due ragazze di 16 anni che la scorsa notte, intorno all'una, hanno perso la vita a Roma dopo essere state travolte da un'auto a Ponte Milvio, lungo Corso Francia, classico luogo di ritrovo della movida capitolina. Stando a una prima ricostruzione dei vigili urbani, le giovani stavano attraversando la carreggiata per raggiungere un gruppo di amici dall’altra parte della strada quando una vettura – alla cui guida c'era un ragazzo di 20 anni – le ha centrate, uccidendole. Il ragazzo si è subito fermato a prestare soccorso, ma poi è stato "preso in consegna" dalla Polizia, che lo ha sottoposto ai test sull'assunzione di alcol e droga. In quel momento sulla capitale pioveva a dirotto. Sono in corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto; i periti e i tecnici della Polizia locale dovranno stabilire a che velocità stava viaggiando al momento dell'incidente il 20enne romano, che è indagato per omicidio stradale.

