Roma, da domani arriva in centro la nuova pizzeria di Gino Sorbillo

di ntl

Roma, 18 feb. (LaPresse) - Sbarca domani nella Capitale un'altra eccellenza napoletana: la pizza di Gino Sorbillo che, dopo Milano, apre un locale anche a Roma. Nella location dell'ex ristorante Rhome di piazza Augusto Imperatore, in pieno centro storico, il maestro della pizza partenopea porterà la sua selezione di prodotti stagionali, con l'occhio sempre attento alle eccellenze dei territori del centro e del Sud Italia. Per chi conosce lo storico locale di via dei Tribunali, il nuovo 'Lievito madre' sarà un po' come tornare nel cuore di Napoli: lo stile infatti sarà molto simile, con le maioliche bianche e l'arredamento tipico delle vere pizzerie partenopee. Sette le pizze sul menù, a partire dalle immancabili margherita, marinara, gialla e quella con i pomodorini del Piennolo, sette birre, sette vini e sette dolci, con un prezzo di 7 euro per pizza, piuttosto contenuto rispetto alla media della Capitale perché l'intento, spiega Sorbillo, è quello di rivolgersi a studenti, impiegati, agli amanti della vera pizza.

