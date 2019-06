Roma, corteo ambientalista per il clima e contro gli allevamenti intensivi

Circa 200 persone hanno manifestato a Roma per un corteo ambientalista per il clima e contro gli allevamenti intensivi. "Quello che stiamo dimenticando parlando di clima è di mettere al centro i problemi principali - spiega Piercarlo Paderno di Animal Amnesty Onlus - Ma dimenticare la seconda causa per importanza, che sono gli allevamenti, è terribile".