Roma, corruzione nel commercio ambulante: 18 arresti, sequestrato 1 mln

Milano, 23 set. (LaPresse) - Su delega della procura i Roma, alle prime ore di questa mattina, militari del Nucleo speciale polizia valutaria della guardia di finanza e personale della polizia locale di Roma Capitale hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal gip del tribunale capitolino nei confronti di 18 persone (otto in carcere e dieci ai domiciliari), coinvolte a vario titolo in associazione per delinquere, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, rivelazione del segreto d'ufficio, estorsione, abusiva attività finanziaria, usura e autoriciclaggio. Contestualmente, è stato eseguito un sequestro preventivo di disponibilità finanziarie per 1 milione di euro, pari ai profitti illeciti conseguiti da alcuni indagati.

L'indagine - si legge in una nota della Gdf e della polizia locale - ha consentito di ricostruire "un collaudato sistema corruttivo ed estorsivo posto in essere da un sodalizio criminale di tredici persone: due pubblici ufficiali (l'allora responsabile degli Uffici 'Disciplina' e 'Rotazioni' del dipartimento Attività produttive del Comune di Roma e un suo diretto collaboratore), quattro esponenti di un'associazione sindacale di categoria ed un gruppo di sette imprenditori/commercianti (tre dei quali di nazionalità bangladese, siriana e israeliana) che hanno gestito, a scopo di illecito arricchimento, le autorizzazioni amministrative per l'esercizio di attività commerciali su aree pubbliche e le numerose postazioni presenti nella Capitale nel settore del commercio ambulante, avvalendosi (qualora necessario) di condotte intimidatorie, minacce e violenze per ottenere indebite somme di denaro".

