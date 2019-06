Roma, corpi carbonizzati in auto: si rafforza ipotesi omicidio-suicidio

Si rafforza l'ipotesi dell'omicidio-suicidio per il caso dei corpi carbonizzati trovati in un'auto a Torvaianica. Lo riferiscono fonti investigative, che spiegano come i risultati parziali dell'autopsia mostrano tracce di ferite da taglio sul corpo della donna. L'altra vittima del rogo, un uomo, la avrebbe quindi colpita, dopodiché avrebbe dato alle fiamme l'auto suicidandosi.

