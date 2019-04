Roma, controlli alla Stazione Termini: 2 arresti e 9 denunce

Due arresti per borseggio e nove denunce a piede libero. Questo il bilancio dell’ennesima raffica di controlli nell'area compresa tra la stazione ferroviaria Termini, piazza dei Cinquecento, piazza della Repubblica, via Giolitti e in tutto il reticolo di strade che le collegano. I due arrestati, 41 anni lui e 51 lei, conviventi e entrambi domiciliati in Toscana, con precedenti, sono stati sorpresi in piazza dei Cinquecento, a bordo di un autobus linea 64, subito dopo aver asportato con destrezza il portafogli ad un turista spagnolo.