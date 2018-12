Roma, ciclista ucciso in centro da un bus turistico

Ancora un incidente mortale nel centro di Roma causato da un bus turistico. Un uomo di 60 anni è morto travolto da un pullman mentre percorreva viale Manzoni in bicicletta. È successo stamani poco prima delle 6: il bus ha investito l'uomo all'angolo tra viale Manzoni e via Merulana. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma capitale del primo Gruppo Prati che si occupano dei rilievi. Ancora in corso di accertamento la dinamica dell'incidente.

Il 6 ottobre scorso un romano di 54 anni, romano venne nvestito e ucciso da un bus turistico in via Cavour (la strada in discesa che porta dalla stazione Termini al Colosseo) all'altezza del civico 221 tra via degli Annibaldi e via Visconti Venosta.

Il problema degli incidenti in centro di Roma sta diventando sempre più rilevante. Pochi giorni prima, in settembre, una turista cinese era stata travolta e uccisa da un'auto sulla Palmiro Togliatti e il 19 luglio scorso, in corso Vittorio Emanuele, una ragazza di 21 anni, Caterina Pangrazi era stata travolta e uccisa da un bus turistico mentre attraversava la strada.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata