Roma: cede scala mobile nella metro A, feriti diversi tifosi Cska Mosca

Sono almeno 15 i feriti causati dal cedimento di una scala mobile della fermata Repubblica della Metro A a Roma. 5 in codice rosso. Al momento nessuno sembra in pericolo di vita. Sul posto almeno cinque squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma con supporto di nuclei SAF e carro sollevamenti. Al momento la stazione è completamente chiusa per l'intervento dei carabinieri e del 118 per il soccorso e i trasporti dei feriti in superficie. A rimanere feriti sarebbero tifosi del Cska di Mosca che erano scesi in metro per raggiungere lo stadio Olimpico in vista della sfida di Champions contro la Roma. Da quanto riferiscono i vigili del fuoco avrebbe ceduto una scala mobile che si sarebbe praticamente accartocciata. E' in allestimento una postazione medica in piazza della Repubblica.