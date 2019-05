Roma, paura al Casilino: betoniera travolge auto, 7 feriti

Ricoverato in gravi condizioni il conducente

Una betoniera contromano, il conducente che, probabilmente perde il controllo del mezzo e taglia la carreggiata, travolge diverse, fino a fermarsi sui binari del tram. Attimi di terrore stamani nel quartiere Casilino di Roma, vicino all'ospedale di zona, dove sette persone sono rimaste ferite in modo non grave. Ricoverato in gravi condizioni il conducente della betoniera, un uomo di 48 anni senza precedenti penali, che, subito dopo l'incidente, è stato portato d'urgenza al Policlinico Umberto Primo.



