Roma, Raggi presenta i nuovi bus per la periferia est

I mezzi per il quartiere Corcolle. La sindaca: "Cittadini che vivono qui hanno pari dignità"

Nuovi autobus in servizio anche nella periferia est di Roma per il quartiere di Corcolle, nel VI Municipio. La Sindaca di Roma Capitale, Virginia Raggi, ha presentato i mezzi che serviranno questa zona del quadrante est della città. "Sono autobus nuovi che andranno a servire tutto il tessuto periferico. È un percorso che va assolutamente riattivato. Lo dice una sindaca che vive in periferia. Le persone che vivono qui hanno pari dignità di quelle che vivono nelle zone centrali della città", ha dichiarato Raggi a margine della presentazione dei nuovi mezzi.