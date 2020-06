Roma, cadono calcinacci da cavalcavia sull'A12: chiusa carreggiata

Pezzi di calcestruzzo si sono staccati, a Santa Marinella, alle porte di Roma, dal cavalcavia di via Poggio Bellavista, e sono finiti sull'autostrada A12. Le verifiche condotte dai tecnici dei vigili del fuoco hanno evidenziato un leggero dissesto in prossimità di un giunto. In attesa di esami più approfonditi, anche strumentali, da parte del gestore, i vigili hanno disposto la chiusura della carreggiata direzione nord al km 48,60. Il traffico è regolato a senso unico alternato sull'altra carreggiata.

#Roma, intorno alle 21 di ieri intervento dei #vigilidelfuoco per alcuni frammenti di calcestruzzo caduti da un cavalcavia sull'autostrada A12 Roma-Civitavecchia. A scopo precauzionale è stata chiusa la corsia in direzione Nord al km. 48+600 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) June 28, 2020

