Roma, cade pino in viale Mazzini: 2 feriti gravi

di alm/npf

Roma, 25 feb. (LaPresse) - Un pino di 30 metri è caduto in centro a Roma travolgendo due persone che sono state trasportate in ospedale in codice rosso.

Dalle ore 9.45 circa una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Roma sta intervenendo in Viale Giuseppe Mazzini 103 dove l'albero è caduto sulla sede stradale.

(Segue).

