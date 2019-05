Roma, bus tenta di investire pedone. Atac: "Responsabile sarà sospeso"

Accertamenti in corso da parte dell'Atac su un video che mostra un bus di Roma mentre tenta di investire un pedone. Secondo quanto si apprende, alla base del gesto ci sarebbe una lite tra l'autista e l'uomo. "In relazioni alle immagini diffuse su un video, nel quale si vede un bus in servizio sulla linea 786 che si dirige contro un pedone, Atac ha immediatamente avviato gli accertamenti non appena ha avuto contezza del filmato, che l'azienda giudica molto grave - si legge in una nota dell'azienda -. Nelle more della conclusione degli accertamenti Atac procederà a sospendere cautelativamente l'autista responsabile, una volta individuato. L'azienda valuterà, inoltre, anche una denuncia a carico del dipendente. Nel frattempo ha provveduto a segnalare il video alle autorità competenti".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata