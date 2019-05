Roma, bus elettrico in fiamme in centro: nessun ferito

di alm/npf

Roma, 23 mag. (LaPresse) - Bus in fiamme in pieno centro a Roma, dove i vigili sono intervenuti alle 7.30, in via Sistina all'altezza del civico 83, per un minibus elettrico dell'Atac andato a fuoco. Nessun ferito anche grazie ai soccorritori che in pochissimi minuti sono intervenuti sul posto con una squadra di vigili del fuoco del comando di Roma. I vigili provvedevano allo spegnimento e alla bonifica degli impianti tecnologici del mezzo .

La strada per questioni di sicurezza è stata chiusa dall'angolo via Crispi a via Sistina. Sul posto gli enti competenti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata