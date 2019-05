Roma, bus cerca di investire pedone: sospeso e denunciato l'autista

È stato individuato, sospeso dal servizio e denunciato l'autista del bus della linea 786 di Roma che, tre settimane fa, dopo un alterco con un pedone ha quasi investito l'uomo. La vicenda è stata ripresa in un video pubblicato l'altro ieri sul web e proprio dalle immagini amatoriali è partita la denuncia. Il fatto è avvenuto il 9 maggio scorso al capolinea di largo Cesare Reduzzi nella zona della Pisana. L'uomo (che secondo alcune testimonianze, si chiamerebbe Silvio e abiterebbe al Corviale) stava portando a spasso alcuni cani e avrebbe discusso con l'autista proprio a proposito della possibilità di far salire a bordo del mezzo gli animali. Le immagini non sono chiare e sembra che l'uomo estragga di tasca un oggetto che l'autista potrebbe aver scambiato per una pistola.

Le indagini della compagnia dei carabinieri di San Paolo dovrebbero accertare proprio questi aspetti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata