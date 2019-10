Roma, blitz 'Halloween sicuro': sequestrati 11 mln di articoli pericolosi

di alm/scp

Roma, 31 ott. (LaPresse) - Maxi blitz anticontraffazione a Roma, dove stavano per essere commercializzati, nell'imminenza della notte di Halloween, oltre 11 milioni di articoli pericolosi per la salute - maschere, cerchietti, addobbi, decorazioni a tema e accessori per il travestimento - sequestrati, nella Capitale e nell'hinterland, dai finanzieri del comando provinciale di Roma che, in vista dell'attesa ricorrenza di fine ottobre, hanno messo in atto un piano di controlli in depositi e rivendite.

