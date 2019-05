Roma, maxi blitz contro i Casamonica: decine di arresti e perquisizioni

Sono oltre sessanta le perquisizioni in corso a Roma a esponenti della famiglia Casamonica nel blitz scattato all'alba nell'area sud est della Capitale, che ha portato all'esecuzione della confisca della villa del boss Salvatore. Passate al setaccio decine di case nei quartieri Romanina, Tuscolano, Borghesiana, Ciampino e Zagarolo.

All'operazione, nel corso della quale sono stati effettuati arresti in flagranza di reato per droga, partecipano la squadra mobile, i carabinieri della compagnia Frascati e la guardia di finanza, d'intesa con la Direzione distrettuale antimafia.

Notificata un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a Giacomina Casamonica, moglie del boss Salvatore, detenuto in regime di 41 bis a Sassari e considerato a capo del narcotraffico del clan. La donna era ai domiciliari nella villa in via della Selvotta, a Frascati e, con l'esecuzione della confisca, l'abitazione sarà consegnata allo Stato.

