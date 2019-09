Roma, blitz anti droga a Primavalle: 33 persone in manette

di alm/ect

Roma, 24 set. (LaPresse) - I carabinieri della Compagnia Trastevere, in Roma e provincia di Latina, stanno dando esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Roma, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, nei confronti di 31 persone, e una ordinanza emessa dal gip del Tribunale per i Minorenni nei confronti di 2 giovani. Le indagini guidate dalla Direzione distrettuale antimafia hanno consentito di accertare l'esistenza di un'associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, composta da soggetti residenti o domiciliati nel quartiere capitolino Primavalle, in un'area di edilizia popolare. Nel corso delle indagini, a riscontro dell'attività, sono state già arrestate 22 persone in flagranza di reato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata