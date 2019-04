Roma, bimbo precipita dal quinto piano: è gravissimo

Un bambino è precipitato dal quinto piano di una palazzina in Via Giulio Galli, nella periferia Nord di Roma, tra la Storta e La Giustiniana. Soccorso dal 118 il bambino, in gravissime condizioni, è stato caricato a bordo dell'eliambulanza per il trasporto in ospedale. Sul posto gli agenti del commissariato Flaminio.

