Roma, bimbo morto nel sonno in asilo: la procura indaga per omicidio colposo

Disposta l'autopsia per definire le cause del decesso

La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo in relazione al caso del bimbo morto nel sonno in un asilo nido della Capitale. Gli inquirenti hanno disposto l'autopsia per definire le cause del decesso che da una prima ricostruzione parrebbero naturali. Il fascicolo è a carico di ignoti, non essendoci al momento indagati.

