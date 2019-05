Roma, bimbo di un anno muore nel sonno all'asilo

Le maestre hanno chiamato il 118 perché non riuscivano a svegliare il piccolo dal riposino. Per lui non c'è stato nulla da fare

Tragedia in scuola di Roma nella zona Appio. Martedì mattina alle 12 le maestre di un asilo nido hanno chiamato d'urgenza il 118 perché non riuscivano a svegliare per il pranzo un bambino di un anno. I medici, dopo aver dato le prime indicazioni di soccorso via telefono, si sono immediatamente recati presso la struttura dove hanno provato a intubare il piccolo ma non c'è stato nulla da fare. Sul posto si sono recati anche i Carabinieri.

