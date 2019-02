Roma, picchiata da compagno madre: grave bimba di 3 anni

La piccola presentava grandi ecchimosi in volto e un ematoma cerebrale, ma non è in pericolo di vita. L'uomo è stato arrestato

Una bambina di tre anni è stata brutalmente picchiata dal compagno della madre ed è ricoverata in codice rosso al Bambino Gesù. L'uomo, 25enne, è stato arrestato. È accaduto mercoledì intorno alla mezzanotte a Genzano, sui Castelli romani.

La donna ha portato la bambina al pronto soccorso dell'ospedale del paesino in provincia di Roma, che è stata portata d'urgenza al nosocomio romano. La piccola presentava grandi ecchimosi in volto e un ematoma cerebrale, ma non è in pericolo di vita.

