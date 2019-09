Roma, auto investe bimba di 10 anni: è grave

di ect

Milano, 13 set. (LaPresse) - Una bambina di 10 anni è ricoverata in prognosi riservata dopo essere stata investita da un'automobile in via Città di Prato, in zona Marconi a Roma. L'incidente è avvenuto alle 14 di ieri pomeriggio. L'uomo alla guida, di 49 anni, è stato sottoposto ai test di alcol e droga, e la polizia locale di Roma Capitale ha sequestrato il veicolo, una Peugeot 308. La piccola è stata soccorsa dal 118 e portata in gravi condizioni all'ospedale San Camillo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata