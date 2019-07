Roma, adescano bambini in spiaggia: 2 arresti

di ect

Milano, 22 lug. (LaPresse) - Sono stati arrestati per pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico due uomini che, domenica pomeriggio a Ostia, hanno scattato fotografie a dei bambini sul lungomare Toscanelli. I carabinieri sono intervenuti alle 17.30 nello stabilimento balneare 'Elmi' dove un gruppo di genitori aveva accerchiato i presunti pedofili, che hanno rischiato il linciaggio. Secondo l'accusa avrebbero adescato almeno quattro minori. Nei loro telefoni cellulari, sequestrati, è stato trovato materiale pedopornografico e le immagini scattate poco prima in spiaggia. I due, indiani di 28 e 35 anni, incensurati e disoccupati, saranno processati questa mattina per direttissima.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata