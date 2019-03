Roma, abusi su aspiranti attrici minorenni: arrestato regista 69enne

Un regista e produttore romano è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver abusato di almeno cinque ragazze, in tre casi minorenni. Si chiama Pino Flamini, ha 69 anni e abbindolava le giovani aspiranti attrici alle quali prometteva la svolta, artistica e professionale, della vita. Nulla di tutto ciò accadeva e, al contrario, del film che per anni ha assicurato di essere in procinto di produrre, non è stato girato un solo minuto. In compenso, di provini ne ha fatti a decine Flamini, da protagonista, con le giovani alle quali chiedeva di recitare insieme scene di sesso e stupro, nel seminterrato di un locale in cui aveva creato la sua 'Accademia'.

I fatti sui quali si è indagato sono avvenuti tra il 2011 e il 2018: grazie alle testimonianze delle vittime e all'analisi di pc e telefoni sequestrati, è stato possibile incastrare l'uomo che, scrive chi indaga, "approfittava delle condizioni di inferiorità psichica delle vittime" e, con la violenza, ne distruggeva i sogni.

