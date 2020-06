Roma, 33enne ucciso nella notte a coltellate: indagini

di ect

Milano, 22 giu. (LaPresse) - Un 33enne, tunisino, è stato ucciso nella notte a coltellate in largo del Badile, zona Triburtino Terzo, a Roma. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri la vittima sarebbe stata ammazzata al culmine di una lite con un'altra persona, il presunto omicida. L'ambulanza del 118 è intervenuta alle 23.30 ma per l'uomo non c'era più niente da fare: letali le ferite d'arma da taglio al torace e alla testa. Sul caso indagano i militari del Nucleo operativo della Compagnia di Montesacro e della Settima sezione del Nucleo investigativo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata