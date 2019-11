Roma, 28enne tenta di gettarsi dal balcone di casa: salvata da polizia

di dab

Roma, 18 nov. (LaPresse) - Una giovane donna voleva 'farla finita', gettandosi dal balcone a circa 20 metri di altezza, ma è salvata dagli agenti della Polizia di Stato. L'episodio è avvenuto alle ore 14 circa, in via Magna Grecia: la sala operativa della Questura ha inviato sul posto le volanti della polizia per una donna di 28 anni che minacciava di buttarsi dal balcone di casa. Gli agenti hanno individuato il balcone dal quale la ragazza gridava minacciando di lanciarsi nel vuoto, si sono portati rapidamente presso l'abitazione della giovane ed entrati nell'appartamento hanno cercato di distrarre la donna dalle sue intenzioni suicide. La donna, accortasi della presenza dei poliziotti, ha continuato ad agitarsi minacciando fattivamente di buttarsi giù. Gli agenti sono rimasti all'interno dell'appartamento, controllando la giovane a vista, e quando la donna ha sollevato i piedi da terra sporgendosi sulla ringhiera per lanciarsi, uno dei poliziotti con un salto l'ha presa riuscendo a tirarla via e a metterla in sicurezza all'interno dell'abitazione. La donna è stata poi soccorsa dal personale medico e trasportata al vicino ospedale.

