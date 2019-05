Roma, 21enne stuprata vicino allo Stadio Olimpico: "Mi ha invitato a ballare e poi mi ha aggredito"

Una ragazza di 21 anni ha denunciato di esser stata stuprata la notte tra sabato e domenica scorsi, a Roma, in zona Olimpico. Sarebbe successo nei pressi di un locale in piazzale dello Stadio Olimpico e la giovane, di origini etiopi, sarebbe stata soccorsa, in stato di shock, dagli agenti del commissariato Flaminio e portata nell'ospedale Villa San Pietro per essere medicata. Su quanto accaduto indaga la squadra mobile.

Il racconto della ragazza - "Mi ha invitato a ballare, poi siamo usciti e mi ha violentato", ha raccontato la 21enne agli agenti.

La giovane, che studia e vive a Roma da qualche anno con la famiglia, ha spiegato che la sera di sabato si era recata con alcuni amici in un locale in Piazzale dello Stadio Flaminio. Un giovane le si è avvicinato e l'ha invitata a ballare, lei ha acconsentito e quando la serata volgeva al termine i due sono usciti insieme dal locale.

Poco dopo è cominciato l'incubo: il giovane, l'ha spinta in un punto appartato e le si è buttato addosso senza che lei riuscisse a liberarsi. L'aggressore è stato raggiunto da due amici e la violenza è proseguita con la giovane che solo verso le 4 del mattino, quando i tre si sono allontanati, è riuscita a chiedere aiuto ad alcuni passanti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Flaminio e il 118 che ha portato la ragazza al vicino ospedale Villa San Pietro dove è stata medicata. Sul suo corpo chi l'ha visitata ha trovato tutti i segni della violenza subita.

L'indagine, coordinata dalla procura di Roma che ha aperto un fascicolo per violenza di gruppo, è stata presa in carico dalla squadra mobile che da tre giorni è a caccia degli aggressori.

