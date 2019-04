Roma, 16enne ferito lasciato davanti all'ospedale: forse colpito durante furto in abitazione

Il giovane, di orgine albanese, è stato raggiunto da proiettili all'addome, ma non è in pericolo di vita

Il 16enne lasciato venerdì sera davanti al pronto soccorso dell'ospedale Gemelli di Roma potrebbe essere rimasto ferito da almeno due colpi d'arma da fuoco durante un furto in abitazione, avvenuto nella stessa giornata alle porte di Roma. E' quanto emerge dalle prime ricostruzioni degli inquirenti. Sul caso sta lavorando la Procura di Tivoli mentre le indagine sono condotte dai carabinieri della compagnia di Monterotondo. Quando il ragazzo di origine albanese è stato soccorso dai medici presentava delle ferite d'arma da fuoco all'addome ed è stato immediatamente portato in terapia intensiva e poi operato nella notte. Non è al momento in pericolo di vita.

